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        Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 22:16 Güncelleme: 29.05.2024 - 22:16
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        Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta, Selçuk Kurt'a (35), yanına yaklaşan araçtan silahla ateş edildi.

        Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Aracı tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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