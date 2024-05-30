Salıpazarı'nda 4-6 Yaş Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde İlçe Müftülüğünce 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Yavaşbey Kız Kur'an Kursu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim, şiir, ilahiler okumasının ardından yarışmalar gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Kenan Doğru, çocukların Allah'ın en güzel, en sevimli nimetlerinden birisi, aynı zamanda en değerli emaneti olduğunu söyledi.

4-6 yaş Kur'an kurslarında insanlığa örnek olacak bir toplum, millet için güzel bir gelecek inşa etmek istediklerini dile getiren Doğru, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına, milletine, insanlığa faydalı, Allah ve Peygamber sevgisiyle büyüyen, alnı secdeli nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kur'an kursumuz bünyesinde ihtiyaç odaklı sınıflarımızda yaş sınırı olmaksızın hanımlara yönelik eğitim de veriyoruz. 'Anne çocuk el ele, haydi Kur'an öğrenmeye' sloganıyla hepinizi kursumuza davet ediyoruz." ifadelerini kullandıo.