İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü Tekkeköy'de kutlandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.
Ney dinletisi ve mehter gösterisinin ardından kermes düzenlendi.
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