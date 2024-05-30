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        İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü Tekkeköy'de kutlandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:13 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:13
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        İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü Tekkeköy'de kutlandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

        Ney dinletisi ve mehter gösterisinin ardından kermes düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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