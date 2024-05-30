19 Mayıs ilçesinde "güvenli gıda ve hijyen eğitimi" düzenlendi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üreticilere ve gıda işiyle uğraşan kişilere yönelik güvenli gıda ve hijyen eğitimi verildi.

Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitimde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Seda Türkkaş, katılımcılara gıda mevzuatı, güvenli gıda ve personel, imalathane ve iş yeri hijyen kuralları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Demet Aynan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar, Engiz Kadın Kooperatifi üyeleri ile üreticiler katıldı.