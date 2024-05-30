Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        "Uluslararasılaşma ve Samsun Çalıştayı" düzenlendi

        Samsun'da, "Uluslararasılaşma ve Samsun Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Uluslararasılaşma ve Samsun Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da, "Uluslararasılaşma ve Samsun Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Samsun Müzesi konferans salonunda Kültür Sanat ve Turizm Akademisi Derneği (KÜSAD) tarafından düzenlenen çalıştayda, kentin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak amacıyla "eğitim, kültür ve sanat, sağlık turizmi, STK ve uluslararasılaşma" konularında oturumlar yapıldı ve sunum gerçekleştirdi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve KÜSAD Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, burada yaptığı konuşmada, Samsun'un Karadeniz coğrafyasının en büyük şehirlerinden biri olduğuna işaret etti.

        Samsun'un uluslararasılaşma konusunda coğrafi olarak önemli konumda bulunduğuna dikkati çeken Eker, "Samsun, Karadeniz coğrafyasının büyük şehirlerinden bir tanesi. Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Orta Doğu, Kafkaslar ve Afrika'ya kadar uluslararasılaşma kapasitemiz var. Üniversitelerimizde 103 ülkeden öğrenci var. Mesela Samsun'da 20 bin civarında Rusça konuşan aile ve bunların toplulukları bulunuyor. OMÜ'de 6 bin yabancı öğrenci var. Dolayısıyla uluslararasılaşma ile ilgili fiziki durumu yaşıyoruz ama bununla ilgili teorik açılımları, fikirleri, planları henüz düşünmüş değiliz." ifadelerini kullandı.

        Kente yabancıların farklı amaçlarla geldiğini dile getiren Eker, şunları kaydetti:

        "Gönüllü yerleşimle, sağlık, tedavi amaçlı gelenler ile çalışmaya, eğitim amaçlı gelenler, ticaret yapanlar, yerleşenler, ülkemizin, tabiatımızın, Karadeniz'in doğasının, güzelliğinin içinde olmaya ve hayat geçirmeye karar vermiş misafirlerimiz çok sayıda. Samsun'un bu potansiyelinin büyüyeceğine ve özellikle kültür, sanat ve bunun piyasasını oluşturabilecek turizme çok ihtiyacımız var. Kültür, sanat hareketleriyle ilgili birçok projelerimiz var. Çalışmalarımızın kontrollü biçimde değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve yönetilmesi gerekiyor. Biz bu konuda fikir, altyapı oluşturmak amacıyla her zaman burada olacağız."

        Programa Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Alexey Ivanov Sotnicenko, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Volkan Toptaş ile akademisyenler, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürüp kaçtı
        Çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürüp kaçtı
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Devir tamamlandı, tartışma bitmedi
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?

        Benzer Haberler

        Samsun'da 8 farklı bitki çeşidinin ekildiği merada kuzu kilogramında artış...
        Samsun'da 8 farklı bitki çeşidinin ekildiği merada kuzu kilogramında artış...
        19 Mayıs ilçesinde "güvenli gıda ve hijyen eğitimi" düzenlendi
        19 Mayıs ilçesinde "güvenli gıda ve hijyen eğitimi" düzenlendi
        Zabıta, muhtarlık meselesinden çıkan tartışma nedeniyle öldürülmüş (2)
        Zabıta, muhtarlık meselesinden çıkan tartışma nedeniyle öldürülmüş (2)
        Zabıta, muhtarlık meselesinden çıkan tartışma nedeniyle öldürülmüş
        Zabıta, muhtarlık meselesinden çıkan tartışma nedeniyle öldürülmüş
        Samsun Cerrahi Aletler Müzesi sağlıkta geçmişten günümüze gelişimi gösteriy...
        Samsun Cerrahi Aletler Müzesi sağlıkta geçmişten günümüze gelişimi gösteriy...
        Prof. Dr. Güz'den sınav kaygısı yaşayan öğrencilere: Düşünmemiz gereken son...
        Prof. Dr. Güz'den sınav kaygısı yaşayan öğrencilere: Düşünmemiz gereken son...