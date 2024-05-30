Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Gözaltına alınan Ş.A. (21) ve A.T. (39) işlemleri için emniyete götürüldü.

Tespit edilen kişilere yönelik operasyonda ekipler, Derecik Mahallesi Ankara yolu uygulama noktasında, iki şüphelinin bulunduğu araçta narkotik köpeği Tony ile arama yaptı.

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