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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 20:49 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:49
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında Samsun'a uyuşturucu madde getirilip, ticaretinin yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Tespit edilen kişilere yönelik operasyonda ekipler, Derecik Mahallesi Ankara yolu uygulama noktasında, iki şüphelinin bulunduğu araçta narkotik köpeği Tony ile arama yaptı.

        Araçta yapılan aramada, torpidoya zulalanmış 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ş.A. (21) ve A.T. (39) işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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