Samsun'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili bir zanlı tutuklandı

Silahla ateş ettiği öne sürülen ve aracın yolcu tarafında oturan R.S'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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