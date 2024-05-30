Samsun'da gümrük kaçağı 210 elektronik dereceli termos ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 210 elektronik dereceli termos ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 210 elektronik dereceli termos ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, burada yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 210 elektronik dereceli termos ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.