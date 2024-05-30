Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da gümrük kaçağı 210 elektronik dereceli termos ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 210 elektronik dereceli termos ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 21:31 Güncelleme: 30.05.2024 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da gümrük kaçağı 210 elektronik dereceli termos ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 210 elektronik dereceli termos ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Ekipler, burada yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 210 elektronik dereceli termos ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cari açığa karşı savaşan 780 kahraman
        Cari açığa karşı savaşan 780 kahraman
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?

        Benzer Haberler

        Samsun'da evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı gözaltına alındı
        Samsun'da evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı gözaltına alındı
        Samsun'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili bir zanlı tutu...
        Samsun'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili bir zanlı tutu...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        "Uluslararasılaşma ve Samsun Çalıştayı" düzenlendi
        "Uluslararasılaşma ve Samsun Çalıştayı" düzenlendi
        Samsun'da 8 farklı bitki çeşidinin ekildiği merada kuzu kilogramında artış...
        Samsun'da 8 farklı bitki çeşidinin ekildiği merada kuzu kilogramında artış...
        19 Mayıs ilçesinde "güvenli gıda ve hijyen eğitimi" düzenlendi
        19 Mayıs ilçesinde "güvenli gıda ve hijyen eğitimi" düzenlendi