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        Öğrenciler Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi'nde bilimle buluşturuluyor

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilim ve teknolojiyle tanışmasına katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 08:58 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:00
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        Öğrenciler Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi'nde bilimle buluşturuluyor
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilim ve teknolojiyle tanışmasına katkı sağlıyor.

        Aşağıçinik Mahallesi'nde yer alan eski okul binası, Tekkeköy Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle tadilattan geçirildikten sonra Fahrettin Ulusoy Bilim Atölye Evi adıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Çelikler ile Doç. Dr. Sibel Demir Kaçan'ın yürütücülüğünde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden bu yana hizmet veriyor.

        Robotik kodlama, sosyo bilimsel, uygulamalı fen öğretimi, yaratıcı drama, zeka oyunları ve bilim ve teknoloji olmak üzere altı farklı atölyeden oluşan binada ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bu alanlarda beceri kazanmasını hedefliyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, AA muhabirine, kapalı durumda bulunan okul binasını Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile yürüttükleri projeyle bilim atölyesine dönüştürdüklerini söyledi.

        Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ders saatlerinde randevu sistemiyle gelip eğitim aldıklarını belirten Uzunlar, "İlçemizde okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda 6 bin 347 öğrenci mevcut. Bugüne kadar 1700 öğrencimize burada eğitim verdik. Her birinin formalarına ünlü bilim insanlarının isimlerini yazdırarak motivasyonlarını artırmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren çalışmalarımıza artırarak devam edeceğiz." dedi.

        Atölyenin koordinatörü Vedat Geyik ise çalışmalarını altı farklı atölyede yürüttüklerini dile getirerek, "Öğrencilerimiz geldiğinde üzerinde bilime isimlerini altın harflerle yazdırmış yabancı ve Türk bilim adamları, sporcular, yazarların isimleri olan önlüklerini giyerek atölyelerde çalışmalara başlıyorlar." ifadesini kullandı.

        Atölyede eğitim alan öğrenciler de eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdiklerini kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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