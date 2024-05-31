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        Vezirköprü Adliyesi Baro Temsilciliğine Oğuz Bakır getirildi

        Vezirköprü Adliyesi Baro Temsilcisi avukat Ali Faik Çamurcunun görevi bırakmasıyla göreve, avukat Oğuz Bakır getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:31
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        Vezirköprü Adliyesi Baro Temsilciliğine Oğuz Bakır getirildi
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        Vezirköprü Adliyesi Baro Temsilcisi avukat Ali Faik Çamurcunun görevi bırakmasıyla göreve, avukat Oğuz Bakır getirildi.

        Samsun Baro Başkanı avukat Pınar Gürsel Yıldıran, Vezirköprü ilçesini ziyaret ederek, Çamurcu'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

        Yıldıran, Bakır'a da yeni görevinde başarı diledi.

        Ziyarette Samsun Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Akbaş ve Caner Özçelik de bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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