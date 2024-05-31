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        Salıpazarı Belediyesi yollardaki çalışmalar için hazırlıklarını sürdürüyor

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, bu yaz belli bir program çerçevesinde yol yapım çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:41 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:43
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        Salıpazarı Belediyesi yollardaki çalışmalar için hazırlıklarını sürdürüyor
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        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, bu yaz belli bir program çerçevesinde yol yapım çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

        Karaca, yaptığı açıklamada, en büyük sorunlarının mahalle yolları olduğuna işaret etti.

        İlçenin 765 kilometre yol ağı bulunduğunu, bunun 180 kilometresinin Büyükşehir Belediyesi, 585 kilometresinin de Salıpazarı Belediyesine ait olduğuna dikkati çeken Karaca, "Yol ağımız çok geniş. Mahallelerimizin çoğu dağınık ve yüksek kesimlerde. Ana grup yollarımızda büyük sıkıntımız yok ancak mahalle ve bağlantı yollarımızda çözülmeyi bekleyen sorunlar mevcut." dedi.

        Bu sorunları bilerek ve çözeceklerine inanarak yola çıktıklarını dile getiren Karaca, "Biz onlara bir söz verdik. Hiçbir mahallemizde yol ve ulaşım sorunu kalmayacak. Bütün mahalle yollarımızı daha konforlu hale getirerek yol sorununu gündemimizden çıkartacağız." ifadesini kullandı.

        Karaca, üretim olamadan tüketim olamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İlçenin acil çözülmesi gereken sorunlarını tespit edip çözümü için çalışmalara başladık. Salıpazarı Belediyesi her alanda üreten ve ürettiğini tüketen bir belediye olacak. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Hiçbir zaman mağdur edebiyatı yapmayacağız. O nedenle bütün iş makinelerimiz, fen işleri ekiplerimiz hummalı çalışma yürütüyor. Şu ana kadar 10 bin ton yol yapım malzemesi üreterek stok ettik, üretmeye de devam ediyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçları tespit edildi. Hangi mahalleye ne kadar yol yapılacak, hepsi envanterimizde kayıtlı. Allah izin verirse bu yaz belli bir program çerçevesinde yol yapım çalışmalarımıza başlıyoruz."

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