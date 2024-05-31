Samsun'da bando eşliğinde "tütünsüz sağlıklı yaşam" yürüyüşü düzenlendi

Samsun'da, "tütünsüz sağlıklı yaşam için sen de 1 adım at" sloganıyla bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, 19 Mayıs Lisesi Hava Merasim Bölüğü Boru ve Trampet Takımı eşliğinde sağlık görevlileri, Çiftlik Verem Savaş Dispanseri önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında "Erken teşhis hayat kurtarır", "Sen iste yeter kanser çeker gider", "Önlemini al, sevdiklerinle kal" yazılı pankartlar taşındı.

Yürüyüşün ardından kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara ücretsiz karbonmonoksit ölçümü yapıldı. İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, burada yaptığı açıklamada, tütün ürünlerinin sağlığa, sosyal yaşama, ekonomiye ve çevreye zararı olduğunu söyledi. Tütün ürünü kullanımının akciğer başta olmak üzere ağız ve gırtlak, soluk borusu, yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, böbrek, mesane, erkeklerde prostat, kadınlarda meme, rahim ağzı kanseri gibi pek çok kanser türüne sebep olduğuna işaret eden Uras, "Tütün kullanımı, hane halkı harcamalarını gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan tütüne yönlendirerek yoksullaşmaya katkıda bulunmaktadır." dedi.

Tütün üretiminin pek çok tarım ürününden daha fazla su tüketimi gerektirdiğine dikkati çeken Uras, "Tek bir sigaranın tütününün yetiştirilmesi, üretimi, nakliyesi için yaklaşık 3,7 litre su kullanılmaktadır. Çoğunlukla sigara izmaritlerinden oluşan tütün ürünü atıkları, su kaynaklarına karışmakta ve zarar vermektedir. Tek bir sigara izmariti, ortalama 100 litre kadar suyu kirletmektedir. Sigara izmaritlerinde bulunan pek çok tehlikeli kimyasal madde ve elektronik sigara atıkları suya ve toprağa sızarak doğaya zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Uras, tütün endüstrisinin yılda 84 milyon ton karbondioksit eş değerinde sera gazı salınımına sebep olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Tütün dumanı, dizel egzozundan daha yüksek oranda partikül atılmasına sebep olarak hava kirliliğini de artırmaktadır. Tütün endüstrisi, dünyanın zaten kıt olan kaynaklarının daha da azalmasına ve iklim değişikliğine sebep olmakta, ekosisteme zarar vermektedir. Kısaca tütün endüstrisi, insanları olduğu gibi gezegenimizi de zehirlemektedir. Sigaranın yapımında kullanılın kağıt ve paketlenmesi için kullanılan karton için binlerce ağaç kesilmektedir. Her 3 bin paket sigaranın kağıdı için 1 ağaç yok olmaktadır. Her yıl 1 milyon kuş, yere atılan izmariti yuttuğu için ölmektedir."