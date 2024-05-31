Terme'de zabıta marketleri denetledi

Terme Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulunup bulunmadığı, ürünlerin saklama şartları, hijyen standartları, fiyat etiketleri gibi konular kontrol edildi.

Ayrıca gıda güvenliği ile ilgili belgelere de bakıldı, eksikliklerin giderilmesi için işletmecilerine uyarıda bulunuldu.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, denetimlerde gıda güvenliği standartlarına uyulup uyulmadığını ekiplerinin titizlikle incelediklerini belirterek, "Amacımız, hemşehrilerimizin güvenle alışveriş yapabileceği bir ortamı ve sağlıklı gıda tüketimine ulaşmasını sağlamak. Denetimler bundan sonra da devam edecek. Tüketiciler şüpheli bir durumla karşılaştıklarında durumu belediye zabıta müdürlüğüne bildirsinler." dedi.