Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, yakalandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu kullanmak ve hükümlünün veya tutuklunun kaçmasına yardım etmek" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.K. ile "Hırsızlık" suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.T. adreslerinde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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