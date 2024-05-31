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        Samsun'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili bir zanlı daha tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:55
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        Samsun'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili bir zanlı daha tutuklandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım Belediyesinde görevli zabıta memuru Selçuk Kurt'un (35), bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürdü.

        Aracı tespit eden ekipler, şüpheli R.S'yi olayda kullandığı silahla gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta 29 Mayıs akşam saatlerinde, Kurt'a, yanına yaklaşan araçtan silahla ateş edilmiş, hastaneye kaldırılan Kurt kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan araç sürücüsü İ.Ş. (36) dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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