Samsun'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili bir zanlı daha tutuklandı Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 31.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:55 facebook

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