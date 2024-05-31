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        Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklığı yarından itibaren artacak

        Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 18:53 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:53
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        Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklığı yarından itibaren artacak
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        Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

        Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yarından itibaren 5 Haziran'a kadar hava sıcaklıklarının yükseleceği kaydedildi.

        Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre geçen hafta boyunca bölgeyi etkileyen yağışlı ve serin havanın bölgeyi terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız havaya bırakacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelede yer verildi:

        "Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak artması, hafta ortasına kadar ise 3 ila 6 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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