Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklığı yarından itibaren artacak

Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yarından itibaren 5 Haziran'a kadar hava sıcaklıklarının yükseleceği kaydedildi.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre geçen hafta boyunca bölgeyi etkileyen yağışlı ve serin havanın bölgeyi terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız havaya bırakacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelede yer verildi: