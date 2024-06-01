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        Karadeniz sahilinde rüzgarı heyecanla birleştiriyorlar

        Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde etkili rüzgarı fırsat bilen adrenalin tutkunları, uçurtma sörfü (kitesurf) yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 09:50 Güncelleme: 01.06.2024 - 09:50
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        Karadeniz sahilinde rüzgarı heyecanla birleştiriyorlar
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        Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde etkili rüzgarı fırsat bilen adrenalin tutkunları, uçurtma sörfü (kitesurf) yapıyor.

        Karadeniz'de en uzun sahil şeridine sahip Samsun, su sporun meraklılarına da fırsatlar sağlıyor.

        Atakum sahilinde bir araya gelen adrenalin tutkunları, dalgalar arasında uçurtma sörfü yaparak eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor.

        Kitesurf yapan ve bu sporun eğitimini veren Ümit Şahin Özdemir, AA muhabirine, uçurtma sörfüne ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

        Samsun'da yaklaşık 20 sporcuyla Atakum sahillerinde kitesurf gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, adrenalin tutkunu herkesi bu sporu yapmaya davet etti.

        Özdemir, "Samsun sahili bu konuda yer olarak çok geniş. Denizimiz çok iyi. 14-15 knotun üstünde rüzgarlarımız var. Samsun'da bu sporu her yönüyle yapabilirler." dedi.

        Atakum Kaymakamlığına uçurma sörfü altyapı desteği için teşekkür eden Özdemir, şunları kaydetti:

        "Bu sporu eğitim aldıktan sonra herkes yapabilir. Eğitim almadan bireysel yapılması ise çok tehlikeli. Biz burada eğitimleri veriyoruz. Fiziki olarak hem rüzgarı hem uçurmayı kontrol etmeniz gerekli. Altınızda sürekli oynayan bir dalga var. O yüzden çok kondisyon, çok dikkat isteyen bir spor."

        Özdemir, uçurma sörfünün çok keyifli bir spor olduğunu dile getirerek, "Rüzgara dokunuyorsunuz. Herkese bu sporu yapmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok keyifli, çok heyecanlı, adrenalin besleyen bir spor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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