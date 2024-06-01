Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu tarafından "Vezirköprü Gecesi" düzenlendi

Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu tarafından "Vezirköprü Gecesi" gerçekleştirildi.

Mehmet Paşa İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Vezirköprü Gecesi"nde geçmişten günümüze Vezirköprü'nün tarihsel ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

Okul öğretmenlerinden Bünyamin Kıvrak, Oymaağaç Höyüğü'nde 2005 yılından beri devam eden kazılar ve çevresinde yapılan araştırmalar sonucunda ilçede binlerce yıldır insanlı yaşam olduğunun ortaya çıktığını söyledi.