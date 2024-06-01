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        Samsun'da şampiyon adayı cinmastikçiler yetiştiriliyor

        Samsun'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2005 yılında açılan Canik Cimnastik Salonu'nda şampiyon adayı sporcular yetiştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:35
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        Samsun'da şampiyon adayı cinmastikçiler yetiştiriliyor
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        Samsun'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2005 yılında açılan Canik Cimnastik Salonu'nda şampiyon adayı sporcular yetiştiriliyor.

        Trampolin Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Çağdaş Keşkür, AA muhabirine, cimnastiğe ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

        Hedeflerinin olimpiyatlarda mücadele eden milli sporcular yetiştirmek olduğunu dile getiren Keşkür, "Hedefimiz olimpiyat madalyası. 2024 Olimpiyatları'na yetişemedik ama 2028 Olimpiyatları için çok sağlam sporcu ekibimiz var. Sporcu havuzumuz oldukça geniş. Bu rekabet de başarıyı getirecektir." diye konuştu.

        Bugüne kadar pek çok şampiyon sporcu yetiştirdiklerini belirten Keşkür, "Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda madalya kazanan 100'den fazla cimnastikçi yetiştirdik. Aktif sporcumuz 20'den fazla. Bu yıl yarışacak sporcularla bu sayı 30'u aşacak. Altyapı ile 50 sporcuya ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Antrenör Dilara Yılmaz ise milli sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Sporcu taraması yapıyoruz. Esnekliği ve kuvveti yüksek olan sporcuların denemesini yapıyoruz. Sporcularımızı seçiyoruz ondan sonra federasyon bünyesinde yarışmalara katılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 14 yaşındaki milli sporcu Tuba Bade Şahin, hedefinin olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu belirtti.

        18 yaşındaki Ecem Nisa Eser ise 5 yaşında başladığı cimnastikte yaşadığı sakatlık nedeniyle olimpiyat kotası alamadığını, 2028 Olimpiyatları'nda madalya hedeflediğini kaydetti.

        17 yaşındaki Esin Ergün de 9 yaşında başladığı cimnastikte iyi dereceler ve şampiyonluklar yaşamak istediğini ifade etti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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