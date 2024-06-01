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        Samsun'da çilek yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi

        Samsun'un Asarcık ilçesinde çilek yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:54
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        Samsun'da çilek yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde çilek yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

        Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından verilen eğitim, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenen "Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Uluköy ve Gökgöl mahallelerindeki bahçelerde gerçekleştirildi.

        İlçe merkezi ve kırsal mahallelerden katılım sağlayan 100'ü aşkın çiftçiye, Asarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri Hakan Yılmaz, Tolga Koç ve Şahan Sevil tarafından çilek yetiştirme, gübreleme, verimi artırma yöntemleri, hasat ve tarımsal desteklemeler hakkında bilgi verildi.

        Proje kapsamında çilek üretimi yapan Adnan Çekli, AA muhabirine, çilek fidelerinden bu yıl daha çok verim aldıklarını söyledi.

        Projede yer alan Yıldız Çekli ise geçen yıldan bu yana çok emek verdiklerini, doğal tarım yaptıklarını anlatarak, "Önceden bu tarlalara yetiştirdiğimiz başka ürünlerden bu kadar verim alamıyorduk. Üç dönüm bahçemizden nisan ayında bu yana her ay ortalama 1500 kilogram çilek hasadı yaptık. İlk yıla göre hasadımız 10 kat arttı. Ayrıca müşterilerimize kendilerince toplama imkanı sunduk. Bu hem müşteri memnuniyetimizi hem de satışlarımızı olumlu etkiledi." dedi.

        Eğitimlere Kaymakam Hakan Köksal, İlçe Tarım ve Orman Müdür Sefer Girişen de katıldı.

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