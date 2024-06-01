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        Salıpazarı ilçesinde kullanılmayan eski okul binası gençlik ofisi oldu

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde atıl halde bulunan ilkokul binası, gençlik ofisi olarak kullanılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:59
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        Salıpazarı ilçesinde kullanılmayan eski okul binası gençlik ofisi oldu
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde atıl halde bulunan ilkokul binası, gençlik ofisi olarak kullanılmaya başlandı.

        Esatçiftliği Mahallesi'nde kullanılmayan eski ilkokul binası, mahalle muhtarı ve sakinlerinin yaptığı tadilattan sonra gençlerin hizmetine sunuldu.

        Gençlik ofisinin açılışı, Kaymakam Salih Başara, Belediye Başkanı Refaettin Karaca ile köy sakinlerinin katılımıyla yapıldı.

        Ofiste masa tenisi, bilardo, satranç, akıl ve zeka oyunları köşesi, basketbol ve voleybol sahası bulunuyor.

        Ayrıca oluşturulan toplantı odasında mahalle sakinleri bir araya gelebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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