Salıpazarı ilçesinde kullanılmayan eski okul binası gençlik ofisi oldu

Ayrıca oluşturulan toplantı odasında mahalle sakinleri bir araya gelebilecek.

Ofiste masa tenisi, bilardo, satranç, akıl ve zeka oyunları köşesi, basketbol ve voleybol sahası bulunuyor.

Esatçiftliği Mahallesi'nde kullanılmayan eski ilkokul binası, mahalle muhtarı ve sakinlerinin yaptığı tadilattan sonra gençlerin hizmetine sunuldu.

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