Samsun'da firari hükümlü sigara kaçakçılığı yaparken yakalandı

Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sigara kaçakçılığı yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde bir binada makine ile makaron (filtreli sigara kağıdı) doldurularak satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, binanın çevresinde güvenlik tedbiri aldıktan sonra kapının zilini çaldı. İçeriden ses gelmesine rağmen açılmaması üzerine kapı, çilingir ile açtırılarak eve girildi.

Evde bulunan Yiğithan E'nin kimlik kontrolünde, "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 5 ay 20 gün, "kasten yaralama" suçundan da 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 22 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Evde yapılan aramada ise 5 bin 240 doldurulmuş, bin boş makaron, 10 kilogram açık kıyılmış tütün, çeşitli ebatlarda 10 elektrikli sigara sarma makinesi, gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Zanlı, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.