Samsun'da motosiklete zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şüphelinin ikametinde de arama yapan ekipler, 13 fişek halinde toplam 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 5 sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde ambalajında kullanılan alüminyum folyo ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 30 bin 150 lira ele geçirdi.

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