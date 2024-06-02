Samsun'daki narkotik denetimlerinde 25 şüpheli yakalandı

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlünün de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 136 gram sentetik uyuşturucu, 367 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, hassas terazi, 31 kartuş, 9 fişek, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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