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        Samsun'da ölümlü kazaya karışan sürücüye adli kontrol

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:58 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:58
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        Samsun'da ölümlü kazaya karışan sürücüye adli kontrol
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İbrahim Akça'nın (64) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan otomobil sürücüsü Görkem K'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İlçede dün, Görkem K, yönetimindeki 55 TD 130 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolunda İbrahim Akça'nın kullandığı 55 JK 988 plakalı motosikletle çarpışmış kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis, kaçan sürücüyü ise kısa sürede yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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