Samsun'da ölümlü kazaya karışan sürücüye adli kontrol

İbrahim Akça'nın (64) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan otomobil sürücüsü Görkem K'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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