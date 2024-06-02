Samsun'da Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi

Samsun'un Kavak ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki ve Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Kavak Belediyesi ile Müftülüğü tarafından organize edilen yürüyüşte katılımcılar Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar atan grup üyeleri, Melih Gökçek Parkı'na kadar yürüdü.

Burada Filistin halkı için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp dua edildi.

Etkinliğe katılan çocuklar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden yaşıtları için gökyüzüne balon bıraktı.