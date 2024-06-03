Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:26 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da Türk Halk Müziği konseri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

        Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde Bafra Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, hayat boyu öğrenme şenliği kapsamında, Cumhuriyetin 100. yılı anısına, Şef Emre Bilkay yönetiminde konser verdi.

        Saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konser sonunda, Bafra Kaymakam Vekili Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç koro şefine plaket verirken, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise çiçek takdim etti.

        Konseri, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        Ormanda feci ölüm!
        Ormanda feci ölüm!
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        'Yapay zeka'da hedef 2026
        'Yapay zeka'da hedef 2026
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
        Almanya'da anket skandalı!
        Almanya'da anket skandalı!
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

        Benzer Haberler

        Samsun'da Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi
        Samsun'da Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi
        Samsun'daki narkotik denetimlerinde 25 şüpheli yakalandı
        Samsun'daki narkotik denetimlerinde 25 şüpheli yakalandı
        Türkiye İttifakı Partisi Samsun 1. Olağan İl Kongresi yapıldı
        Türkiye İttifakı Partisi Samsun 1. Olağan İl Kongresi yapıldı
        Samsun'da motosiklete zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da motosiklete zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da, yaya geçidinde otomobilin çarptığı motosikletli öldü
        Samsun'da, yaya geçidinde otomobilin çarptığı motosikletli öldü
        Samsun'da ölümlü kazaya karışan sürücüye adli kontrol
        Samsun'da ölümlü kazaya karışan sürücüye adli kontrol