Bafra'da Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

Konser sonunda, Bafra Kaymakam Vekili Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç koro şefine plaket verirken, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise çiçek takdim etti.

Saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, emeği geçenlere teşekkür etti.

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