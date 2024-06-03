Samsun'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretim ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Alınan istihbarat doğrultusunda Derebahçe Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında 2 aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 40 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan V.K. (44), A.B. (48) ile M.A. (24) işlemleri için emniyete götürüldü.
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