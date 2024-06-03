Samsun'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Operasyonda gözaltına alınan V.K. (44), A.B. (48) ile M.A. (24) işlemleri için emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretim ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

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