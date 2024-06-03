Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden vekaleten kurban bağışı açıklaması

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, vekaleten kurban bağışı kampanyasında kurban bedelinin yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 300 lira olduğunu belirtti.

Çörekçioğlu, bu yıl vekaleten kurban bağışı kampanyasının, "Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Hayırseverlerden gelen kurban bağışlarını kabul ettiklerini, bağışlarla kesilen kurbanlardan elde edilen etlerin yıl boyunca konserve olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını vurgulayan Çörekçioğlu, "Bu yıl Havza'da ramazan ayında 700, yıl boyunca da 820 olmak üzere 1520 konserve kurban eti dağıtımı gerçekleştirdik. Genel Merkezimizce kurban bağış miktarı bu yıl yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 300 olarak belirlendi. Vatandaşlarımız Türk Kızılayın bağış hesaplarına bağışlarını yatırabilir. Tüm yardımsever halkımızı Kızılay'a vekaleten kurban bağışına davet ediyorum." dedi.