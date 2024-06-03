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        TFF Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan oldu

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:39
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        TFF Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan oldu
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan atandı.

        TFF Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlkadım Belediye Başkan Yardımcılığı için görevinden ayrılan TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven'in yerine Haluk Tan'ın atandığı bildirildi.

        Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde İbrahim Güven koltuğunu Haluk Tan'a devretti.

        Törende konuşan İbrahim Güven, Tan'ın bölge futboluna ciddi katkı sağlayacağına gönülden inandığını söyledi. Tan'ın görevini layıkıyla yerine getireceğini bildiren Güven, Tan'a yeni görevinde başarılar diledi.

        Hizmetleri için İbrahim Güven'e teşekkür eden Haluk Tan ise "İbrahim Bey bölge futboluna değer kattı. 15 yıllık görev süresindeki hizmetleri için futbolumuz adına teşekkür ediyorum." dedi.

        Tan, Güven'e hizmetlerinden ötürü çiçek taktim etti.

        Daha önce Samsunspor Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik yapan ve Samsun TSO'da yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Tan, MÜSİAD Samsun Şube Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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