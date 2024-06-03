Samsun'da ikametinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Adreste arama yapan ekipler, 1231 sentetik ecza hapı, 3,69 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 58 bin 400 lira ele geçirdi.

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