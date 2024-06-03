Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da ikametinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da ikametinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, 1231 sentetik ecza hapı, 3,69 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 58 bin 400 lira ele geçirdi.

        Operasyonda, şüpheli B.B. (24) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi

        Benzer Haberler

        Salıpazarı Avut Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı sanatsal çalışmalar sergil...
        Salıpazarı Avut Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı sanatsal çalışmalar sergil...
        Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
        Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
        TFF Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan oldu
        TFF Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan oldu
        Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden vekaleten kurban bağışı açıklaması
        Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden vekaleten kurban bağışı açıklaması
        Köyde yaşayan bocce sporcusu Nur'un hedefi milli takım
        Köyde yaşayan bocce sporcusu Nur'un hedefi milli takım
        Samsun'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Samsun'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı