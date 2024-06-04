Tekkeköylüler, İsrail'in Filistin'e saldırılarını "tabutlu yürüyüş" ile protesto etti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları "tabutlu yürüyüş" ile protesto edildi.

İlçede sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen "İsrail'e lanet, Filistin'e destek yürüyüşü" vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile öldürülen çocukları temsilen tabut ve oyuncak bebek taşıyan vatandaşlar, Samsun Bulvarı Baki Esen Caddesi'nden Kaymakamlık önüne yürüdü.

Tekbir getiren vatandaşlar, İsrail'i kınayan sloganlar attı.

Kalabalık adına açıklama yapan Aziz Keskin, şöyle konuştu:

"Zalim İsrail yönetimi, 8 ayda 34 bin kardeşimizi şehit etmiş, 77 bin kardeşimizi yaralamış, 20 bin çocuğu yetim bırakmış ve on binlerce insanı göç etmeye zorlamıştır. İsrail, ABD ve birtakım ülkelerin de desteğini alarak, dünyadaki ülke yönetimlerinin sessizliği ve eylemsizliği nedeniyle açık açık bir soykırım işlemiş ve işlemeye devam etmektedir."

Filistin için dua edilmesiyle son bulan programa, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Mumin Vural da katıldı.