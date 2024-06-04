Terme'de Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nde açılan sergiye, Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sezai Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Munir Yüksel ile siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Terme İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından dekoratif ev tekstili ve giyim teknoloji kurslarına yönelik yıl sonu sergisi hazırlandı.

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