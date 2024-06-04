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        Restoranda boğazına yemek kaçan kadın, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Samsun'da yemek yerken boğazına lokma takılan kadın, çarşı ve mahalle bekçisinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:25
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        Restoranda boğazına yemek kaçan kadın, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Samsun'da yemek yerken boğazına lokma takılan kadın, çarşı ve mahalle bekçisinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Merkez İlkadım ilçesi 56'lar mevkisindeki bir restoranda yemek yiyen kadının lokma boğazına takıldı.

        Ayağa kalkan kadına yanındakiler yardım etmeye çalıştı. O sırada bölgeden geçen çarşı ve mahalle Bekçisi Özkan Topsakal, kadının nefes almakta zorluk çektiğini görmesi üzerine Heimlich manevrasıyla müdahalede bulundu.

        Topsakal, yaptığı müdahalenin ardından kadının rahat nefes almasını sağladı.

        Bekçinin kadına müdahale ettiği anlar, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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