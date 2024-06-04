Restoranda boğazına yemek kaçan kadın, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Ayağa kalkan kadına yanındakiler yardım etmeye çalıştı. O sırada bölgeden geçen çarşı ve mahalle Bekçisi Özkan Topsakal, kadının nefes almakta zorluk çektiğini görmesi üzerine Heimlich manevrasıyla müdahalede bulundu.

Samsun'da yemek yerken boğazına lokma takılan kadın, çarşı ve mahalle bekçisinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

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