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        UMKE personeli, zorlu arazi şartlarında sürüş eğitimine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:55 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:03
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        UMKE personeli, zorlu arazi şartlarında sürüş eğitimine başladı
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        SAMSUN(A)- Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, UMKE personeline "4X4 UMKE Arazi Aracı Yol Dışı Sürüş Teknikleri Eğitimi" ile zorlu arazi şartlarında araç kullanma becerisi kazandırılıyor.

        UMKE çalışanlarının afet ve acil durumlarda olay yerine güvenli şekilde, en kısa sürede ulaşımı için düzenlenen eğitim, Vezirköprü ilçesi İncesu mevkisinde başladı.

        Eğitime, Niğde, Sinop, Çankırı, Kırıkkale, Sivas, Giresun, Tokat, Ankara, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Kastamonu, Kayseri, Yozgat, Samsun, Ordu ve Amasya'dan 100 personel, 26 UMKE aracıyla katıldı.

        Personele zorlu arazi şartlarında araç kullanma becerisi kazandırılması hedeflenen eğitim, 8 Haziran'a kadar devam edecek.

        Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, basın mensuplarına, UMKE'nin kurulduğu tarihten sonra kendini çok ciddi anlamda geliştirdiğini söyledi.

        UMKE'nin, Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok afette görev aldığına işaret eden Uras, "UMKE araçlarının yol dışında kullanımı çok önemli olduğundan, burada kendilerini geliştirmelerini istiyoruz." dedi.

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