UMKE personeli, zorlu arazi şartlarında sürüş eğitimine başladı

SAMSUN(A)- Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, UMKE personeline "4X4 UMKE Arazi Aracı Yol Dışı Sürüş Teknikleri Eğitimi" ile zorlu arazi şartlarında araç kullanma becerisi kazandırılıyor.

UMKE çalışanlarının afet ve acil durumlarda olay yerine güvenli şekilde, en kısa sürede ulaşımı için düzenlenen eğitim, Vezirköprü ilçesi İncesu mevkisinde başladı.

Eğitime, Niğde, Sinop, Çankırı, Kırıkkale, Sivas, Giresun, Tokat, Ankara, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Kastamonu, Kayseri, Yozgat, Samsun, Ordu ve Amasya'dan 100 personel, 26 UMKE aracıyla katıldı.