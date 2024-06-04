Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        19 Mayıs Belediyesi haşerelerle mücadele çalışması yapıyor

        19 Mayıs Belediyesi tarafından ilçe genelinde gezi ve piknik alanlarında haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:40 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 Mayıs Belediyesi haşerelerle mücadele çalışması yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        19 Mayıs Belediyesi tarafından ilçe genelinde gezi ve piknik alanlarında haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütüldüğü bildirildi.

        Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde sıcaklıkların artmasıyla sık kullanılan piknik alanları, park ve bahçeler, çocuk oyun alanları ve okul bahçelerinde tüm haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

        Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı taşıyan kenelere karşı sürdürülen çalışmalar kapsamında toplu kullanım alanlarının ilaçlanmasına başladıklarını belirterek, "Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmalarına devam ederken, hava sıcaklığının artması ile kene ilaçlama çalışmalarına da hızla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        O anlar kamerada! Küçük kızın nefes borusuna çiğ köfte kaçtı!
        O anlar kamerada! Küçük kızın nefes borusuna çiğ köfte kaçtı!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi

        Benzer Haberler

        "Mutlak kulak" Yusufhan, ünlü bir piyanist olmak istiyor
        "Mutlak kulak" Yusufhan, ünlü bir piyanist olmak istiyor
        UMKE personeli, zorlu arazi şartlarında sürüş eğitimine başladı
        UMKE personeli, zorlu arazi şartlarında sürüş eğitimine başladı
        Samsun'da minikler, atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle defile sundu
        Samsun'da minikler, atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle defile sundu
        GÜNCELLEME - Restoranda boğazına yemek kaçan çocuk, bekçinin Heimlich manev...
        GÜNCELLEME - Restoranda boğazına yemek kaçan çocuk, bekçinin Heimlich manev...
        Restoranda boğazına yemek kaçan kadın, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurta...
        Restoranda boğazına yemek kaçan kadın, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurta...
        Samsun'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Samsun'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı