Havza'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği gerçekleştirildi

Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergi ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Havza Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen programın ardından sergi açıldı.

Havza HEM Müdürü Kudret Ergül, burada yaptığı konuşmada, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında kutlanmaya başlandığını söyledi.

Havza HEM olarak 7’den 70'e herkese ulaşmanın çabasında olduklarını vurgulayan Ergül, bu dönemde açtıkları 318 kursta 5 bin 96 kursiyerin belge almaya hak kazandığını kaydetti.