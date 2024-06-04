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        Havza'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği gerçekleştirildi

        Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergi ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:07 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:09
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        Havza'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği gerçekleştirildi
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        Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergi ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı.

        Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Havza Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen programın ardından sergi açıldı.

        Havza HEM Müdürü Kudret Ergül, burada yaptığı konuşmada, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında kutlanmaya başlandığını söyledi.

        Havza HEM olarak 7’den 70'e herkese ulaşmanın çabasında olduklarını vurgulayan Ergül, bu dönemde açtıkları 318 kursta 5 bin 96 kursiyerin belge almaya hak kazandığını kaydetti.

        Konuşmanın ardından kursiyerlerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile spor, semazen ve halk oyunları gösterisi sahneledi.

        Programda HEM kurslarında eğitim gören, bilek ile aba güreşinde Türkiye şampiyonu olan kursiyerlere Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu tarafından plaket verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise programın hazırlanmasına görevli usta öğreticilere teşekkür ederek çiçek takdim etti.

        HEM kurslarında hazırlanan ürünlerin sergilendiği sergi, 3 gün açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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