19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

19 Mayıs Hamidiye İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde düzenlenen sergide kurslarda usta öğreticiler ve kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kursiyerlerin yıl boyu gösterdikleri emek ve özveriyi takdir ettiğini dile getirerek, "Burada sergilediğimiz eserler, kursiyerlerimizin ne kadar yetenekli ve becerikli olduğunu gösteriyor. Başarılı çalışmaların ortaya çıkarılmasında emeği bulunan başta Halk Eğitimi Merkezi idarecilerini, usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.