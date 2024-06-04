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        Samsun'da Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocukları Anma Günü etkinliği düzenlendi

        Samsun'un Asarcık ilçesinde 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:21
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        Samsun'da Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocukları Anma Günü etkinliği düzenlendi
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Asarcık Belediyesince organize edilen, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Asarcık Yerel Eylem Grubunun desteğiyle Atatürk Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, 100 ortaokul öğrencisine "Dünyada Çocuk Olmak" belgeseli izletildi.

        Asarcık Yerel Eylem Grubu proje uzmanı Süleyman Gümeç, burada yaptığı konuşmada, savaşlarda çocuklara yönelik işlenen suçlara tepki göstererek, "Savaşlarda cinayet, cinsel istismar, sakatlama, çocukları savaşta kullanma, insani yardıma erişimi engelleme ve alıkoyma gibi suçlar işlenmekte. Filistin'de öldürülenlerin yüzlercesi çocuklardan oluşuyor. Savaşlar, afetler, büyük felaketler dünya üzerinde hep oldu, olmaya da devam edecek. Ancak çocukların bu yaşlarda farkındalıklarını artırarak, yaşatılan zulmü uygun biçimlerle anlatarak bu dünyaya adapte edebiliriz." dedi.

        Gömeç, Filistin'de zulme uğramış tüm çocukların yanında oduklarını vurgulayarak, "Çocuklar için yaşama hakkı ve katillerin yargılanmasını istiyoruz. Gazzeli çocukların sesi duyulsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

        İlçe Müftülüğü personeli Celal Altınok da Filistin'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 16 binden fazla çocuğun ölümüne sebep olan, camileri ve hastaneleri bombalayan, hiçbir savaş ahlakı tanımayan İsrail ile ona destek veren tüm ülkeleri lanetledi.

        Altınok, savaşlarda hayatını kaybeden çocuklar ve tüm şehitler için dua etti.

        Programda, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebeğin fotoğrafının önünde katılımcı çocuklar dua edip karanfil koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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