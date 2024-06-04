Samsun'da 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 19 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 19 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananlara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 19 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi Atakum ilçesindeki adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.