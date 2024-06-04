Kavak'tan Filistin'e yardım

Dört gün süren hayır çarşında toplanan 339 bin 500 lira, Filistin'e ulaştırılacak.

Hayır çarşısında Filistin'e destek amacıyla yiyecek ve içeceklerin yanı sıra eşyalar da satışa sunuldu.

Kavaklı kadınların düzenlediği hayır çarşısı, mesire alanında gerçekleştirildi. Kermese Kavak Belediyesi, Müftülük ve Türk Kızılay da destek verdi.

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