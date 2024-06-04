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        Kavak'tan Filistin'e yardım

        Samsun'un Kavak ilçesinde Filistin için hayır çarşısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:18 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:19
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        Kavak'tan Filistin'e yardım
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        Samsun'un Kavak ilçesinde Filistin için hayır çarşısı düzenlendi.

        Kavaklı kadınların düzenlediği hayır çarşısı, mesire alanında gerçekleştirildi. Kermese Kavak Belediyesi, Müftülük ve Türk Kızılay da destek verdi.

        Hayır çarşısında Filistin'e destek amacıyla yiyecek ve içeceklerin yanı sıra eşyalar da satışa sunuldu.

        Dört gün süren hayır çarşında toplanan 339 bin 500 lira, Filistin'e ulaştırılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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