Terme Belediyesi çevre düzenlemesinde kendi ürettiği çiçekleri kullanıyor

Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenleme çalışmalarında kendi serasında ürettiği çiçekleri kullanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kavşak ve refüjler ile vatandaşların sıklıkla kullandığı parklarda peyzaj çalışması yürüten Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yazlık çiçek ve bitkilerin dikimine başladı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kent estetiğine önem verdiklerini belirterek, "Terme doğal güzellikler bakımından kendine hayran bırakan bir ilçe. Bu güzellikleri kent merkezimizde de vatandaşlarımızla buluşturabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 4 bin metrekare alanda kurulu çiçek serasında ürettiği çiçeklerle ilçemizi güzelleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Mevsimlik olarak yetiştirdiğimiz 50 bin çiçek fidemizi kentimizin farklı noktalarında dikerek kent estetiğini artırıyoruz." ifadesini kullandı.