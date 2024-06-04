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        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 19:22 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:22
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        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Mesut O'nun kullandığı 55 AFB 308 plakalı motosiklet, Altınkaya Mahallesi 30 Ağustos Sokak'ta, İsmet T. yönetimindeki 55 JD 967 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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