Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT timi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

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