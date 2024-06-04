Samsun'da bir kişi, tartıştığı oğlu ile yanındaki şahsı tüfekle yaraladı

Alınan bilgiye göre, M.C, Orta Mahalle Zafer Sokak'ta Y.K'ye ait dükkanda bulunan oğlu E.C'nin yanına gitti. Burada M.C. ile E.C. arasında tartışma çıktı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlu ile yanındaki şahsı pompalı tüfekle yaraladı.

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