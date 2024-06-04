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        Samsun'da polis aracı yangın sonucu zarar gördü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir polis aracı, çıkan yangın sonucu zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 21:28 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:28
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        Samsun'da polis aracı yangın sonucu zarar gördü
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir polis aracı, çıkan yangın sonucu zarar gördü.

        Alınan bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğine ait, bir görev nedeniyle Çarşamba ilçesine gelen polis memuru Muhammet A. idaresindeki 55 A 9373 plakalı polis aracının motor bölümünde Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken yangın çıktı.

        Yangını fark ederek aracı yol kenarına park eden Muhammet A, durumu itfaiyeye haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

        Yangında araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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