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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 09:16 Güncelleme: 05.06.2024 - 09:18
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi ekiplerince F.K, E.K, O.K, Ö.B. B.K. ile eşi C.K'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 14 kök kenevir bitkisi, 0,15 gram kenevir tohumu, 0,71 gram kubar esrar, 9 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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