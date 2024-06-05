Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi ekiplerince F.K, E.K, O.K, Ö.B. B.K. ile eşi C.K'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 14 kök kenevir bitkisi, 0,15 gram kenevir tohumu, 0,71 gram kubar esrar, 9 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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