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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:28 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:28
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Teknik takip sonucu ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yaklaşık 165 gram uyuşturucu ile hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.S, Z.A, K.Y, H.A. ve B.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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