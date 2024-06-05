Samsun'daki narkotik denetimlerde 37 şüpheli yakalandı

Adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 11 uyuşturucu madde kullanımın aparatı ile 52 tabanca fişeği ele geçirildi.

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