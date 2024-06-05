Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Zanlının ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, gümrük kaçağı oldukları belirlenen elektronik nargile, 26 elektronik sigara, 95 elektronik sigara yedek parçaları ile 53 elektronik sigara likiti ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Irak uyruklu bir kişinin kaçakçılık yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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